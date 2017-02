Weihnachten rückt immer näher, und die Waldemar-Geschwister sind alle gereizt. Das Geheimnis von Livs Schwangerschaft belastet Lasse sehr, da Oskar keinen Schimmer hat. Er fleht Liv an, Oskar nicht zu erzählen, dass er der Vater ist, doch Liv möchte das Kind behalten und will nicht lügen. Petra berichtet Laura Nord, was ihr Oskar über Konrads und Mauritz' Leiche offenbart hat. Stück für Stück kommt Laura Nord den Waldemars auf die Spur. Schließlich bezichtigt sie Oskar, der Mörder Konrads zu sein. Oskar kontert, Petra hätte wegen ihrer Trennung ein Rachemotiv und deswegen falsch ausgesagt. Petra weiß die Wahrheit über die Familie, und er will sie umgehend aufsuchen, doch sie hat Aland verlassen. Andrus gerät in Panik, weil er gesucht wird. Kim findet zufällig einen Revolver in Lasses Kommode und bringt ihn vertrauensvoll zu Andrus, damit er sich schützen kann. Doch Andrus richtet die Waffe auf Kim, da er seinen eigenen Revolver aus der Geldtasche wiedererkennt, die Lasse gefunden hatte. Andrus erpresst Lasse mit Kim als Geisel und fordert sein Geld zurück. Bevor Oskar die Scheidungspapiere unterschreibt, enthüllt er Liv den Mord an seinem Vater Mauritz. Liv hingegen erzählt ihm, dass sie von Lasse schwanger ist. Oskar ist am Boden zerstört. Wille lädt Jonna zu einem romantischen Winter-Dinner ein. Auf dem Weg dorthin erhält Jonna endlich die Zusage für die Filmrolle in London, und ihr Leben scheint sich zum Guten zu wenden. Laura Nord vergleicht unterdessen den gefundenen Knopf mit einem Foto von Jonna: Er stimmt mit den Knöpfen ihres Mantels überein.