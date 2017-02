In der Schlange stehen, um ein Selfie mit deinem Star zu machen, oder lieber selbst ein Star sein? Star zu werden scheint heute nicht mehr schwer, dank Internet. Aber sind das echte Stars? "pur+"-Moderator Eric Mayer trifft aktuelle Internetstars und blickt hinter die Kulissen von Ruhm und Erfolg. Wer Videos ins Internet stellt, der kann ziemlich viel Geld verdienen. Wer schafft das? Was muss man von sich zeigen? Was ist gespielt, was echt? Es gibt auch Videostars, die sich abgewandt haben von den Videoplattformen und das Spiel nicht mehr mitmachen. Warum, und was machen sie jetzt? "pur+" zeigt die Vermarktungstricks im Internet und beantwortet die Frage, warum man ständig Werbung ansehen muss, obwohl man es eigentlich gar nicht will.