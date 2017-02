Reale Verbrechen, die in der breiten Öffentlichkeit für Aufsehen und Bestürzung sorgten, werden hier noch einmal aufgerollt. Mit der Hilfe von beteiligten Experten wird geklärt, was sich wirklich zugetragen hat und welche Erkenntnisse bei der Aufklärung der Fälle von entscheidender Bedeutung waren: In dieser Folge wird unter anderem der Mord an Rudolph Moshammer und die spektakuläre Reemtsma-Entführung thematisiert.