Tiere bis unters Dach: In diesem Fall ist das wörtlich zu nehmen, denn auf Hansens Dachboden nistet eine Hornissen-Kolonie. Die großen Insekten verbreiten Furcht und Schrecken auch unter Philips Patienten doch ist das gerechtfertigt? Sind Hornissen wirklich so aggressiv? Können wenige Stiche einen Menschen töten? Nelly und ihre Freunde setzen sich diesmal mit einem eher ungeliebten Tier auseinander und entdecken, dass man die dicken Brummer sehr wohl schützen sollte. Allerdings nicht so, wie sich das die selbsternannten "Hornissenjäger" Gustav und Dominik gedacht haben …