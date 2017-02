Ein Jahr nachdem Alyssas Mutter ertrunken ist, wird sie von der Schule gefeuert. Nun soll Alyssa zu ihrem Vater, der das Verhalten von Delphinen auf der Insel Grand Bahama erforscht. James weiß nichts von seiner Tochter und hat keine Ahnung, was es bedeutet Vater zu sein. Alyssa kommt gerade an, als James befürchten muss, sein Forschungslabor zu verlieren. Vater, Tochter, Delfine und die Stadt sind auf Kollisionskurs. Alyssa ist 14 und hat eine Menge Probleme. Ein Jahr nachdem ihre Mutter ertrunken ist, wird sie von der Schule gefeuert. Ihre Großmutter Lucy ist mit ihrer Weisheit am Ende und beschließt, Alyssa zu ihrem Vater Dr. James Hawk zu bringen, von dem Alyssa dachte, dass er seit Jahren tot ist. Dieser erforscht das Verhalten von Delfinen in Smith's Point auf der Insel Grand Bahama. James weiß nichts von seiner Tochter Alyssa und hat keine Ahnung, was es bedeutet, Vater zu sein. Die Frauen kommen gerade an, als James befürchten muss, sein Forschungslabor zu verlieren, welches zu einer Touristenattraktion werden soll. Vater, Tochter, Delfine und die Stadt sind auf Kollisionskurs. Am Ende lernen sie von den Delfinen, und Alyssa lernt, wie man zuhört. Carly Schroeder erhielt für ihre darstellerische Leistung in diesem ebenso gefühlvollen wie spannenden Meisterwerk einen Preis beim "International Family Film Festival" in Kalifornien. 2 Teile, wöchentlich