Der Februar beginnt für die deutschen Snookerfans mit einem Leckerbissen. Vom 01. 05. Februar wird im Tempodrom in Berlin das einzige deutsche Ranglistenturnier ausgetragen. Von 1995 bis 1997 wurde das Turnier als German Open bereits als Ranglistenturnier veranstaltet, seit 1998 hat es seinen heutigen Namen, den vollen Ranglistenstatus jedoch erst wieder seit 2011. Das Berliner Tempodrom im Zentrum der Stadt wird von vielen Spielern als bester Austragungsort der Tour beschrieben. Mit 2.500 Sitzplätzen generiert das Tempodrom regelmäßig eine tolle Atmosphäre und ist für viele Top-Spieler ein Ort zum Wohlfühlen. Aktueller Titelverteidiger ist der Engländer Martin Gould. Er konnte sich im Best of 17 Finale mit einem 9:5 gegen Luca Brecel (BEL) durchsetzen. Er gewann damit zum ersten Mal ein vollwertiges Weltranglistenturnier. Auf den Gewinner warten 80.000 Pfund. Auch in diesem Jahr darf sich das Berliner Publikum auf absolute Top-Spieler der Main Tour freuen. Mit Eurosport sind sie auch am Fernsehgerät und via Eurosportplayer hautnah dabei. - German Masters: Halbfinale