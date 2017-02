Auf Bali haben Romano und Patricia Tschudi kaum Buchungen, und die Zimmer ihres Gästehauses stehen nach wie vor leer. "Wir machen uns schon langsam Gedanken, denn wir haben hier viel Geld investiert", sorgt sich Patricia. Doch Trübsal blasen hilft nichts, die Auswanderer müssen sich etwas einfallen lassen. Sie kommen für 14 Tage in die Schweiz zurück und versuchen, sich mit dem Vertrieb von Dekorationsartikeln ein zweites Standbein aufzubauen. In Kanada sind die Holzerntemaschinen endlich angekommen. Trotz Wintereinbruch liefern Christian Volk und seine Männer dem Sägewerk bis zu tausend Bäume pro Tag. "Da geht einiges ab, das hätte ich nie erwartet", freut sich Christian. Auch Sohn Gion hat sich mittlerweile in der neuen Heimat eingelebt. Nur Ehefrau Simone hadert immer wieder mit dem neuen Leben in Clearwater. Auf der Insel Fuerteventura läuft der Countdown. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung. Tobias Bayer und Lebensgefährte Michael Paris haben alle Hände voll zu tun, ihre Bar rechtzeitig fertig zu bekommen. Doch ausgerechnet jetzt plagen Tobias Zahnschmerzen.