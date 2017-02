"Spiel für dein Land - Das grösste Quiz Europas" ist ein unterhaltsamer und informativer Dreiländerwettkampf. Stars aus der Schweiz, Deutschland und Österreich messen sich in spannenden Wissenswettbewerben und Spielen. Gastgeber und Spielleiter ist Jörg Pilawa. Pro Land werden jeweils drei prominente Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Show ist in zwei Halbzeiten geteilt, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde endet - in jeder Halbzeit steht dem Teamkapitän ein anderer prominenter Mitspieler zur Seite. Ob der jeweilige Teamkapitän das große Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten. Denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt eine Mitspielerin oder einen Mitspieler mit ins Showfinale. Aus der Schweiz mit dabei sind Schauspielerin und Komikerin Stéphanie Berger, Fussballstar und Buchautor Alain Sutter sowie Radweltmeister und Moderator Franco Marvulli. Für Österreich spielen die "Tatort"-Kommissare Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer sowie Gregor Seberg, bekannt aus "SOKO Donau". Für Deutschland am Start sind Axel Prahl als Teamkapitän, Francis Fulton-Smith sowie Comedian Bernhard Hoëcker. Jörg Pilawa moderiert die Sendung. Die dritte Sendung der zweiten Staffel "Spiel für dein Land - Das grösste Quiz Europas" zeigen SRF 1, ORF eins und Das Erste am Samstag, 4. Februar 2017. Die prominenten Kandidaten der Liveshow vom 4. Februar 2017 Für die Schweiz: Stéphanie Berger (Teamkapitänin), Alain Sutter und Franco Marvulli Für Österreich: Adele Neuhauser, Harald Krassnitzer und Gregor Seberg Für Deutschland: Axel Prahl (Teamkapitän), Francis Fulton-Smith und Bernhard Hoëcker Das Publikum kann auch in der fünften Sendung Geld gewinnen. Online mitquizzen können die Zuschauerinnen und Zuschauer auf www.spielfuerdeinland.ch. Die App "Spiel für dein Land" steht kostenlos zum Download bereit: www.spielfuerdeinland.ch "Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von SRF, ORF, dem Bayerischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert. Facebook: https://www.facebook.com/SpielfuerdeinLand.