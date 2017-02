Siberian Huskys sind tolle Schlittenhunde, die für einen Hauch von Abenteuer und Freiheit stehen. In "natürlich!" wird erkundet, wie man mit diesen Hunden umgeht, wer einen halten kann und wie es um den Tierschutz bei Schlittenhunden bestellt ist. Außerdem ist die Sendung zu Gast bei einem ganzheitlich orientierten Tierarzt, der mittlerweile europaweit bekannt ist. Ganzheitliche Tiermedizin liegt total im Trend, sowohl bei Haustieren als auch bei Nutztieren. Da stellt sich die Frage, warum die ganzheitliche Tiermedizin so viel Erfolg hat, wo es doch so wenig Evidenz basierte Studien gibt? Außerdem wird über die unscheinbare aber dennoch spannende Lebensform "Biologischer Bodenkrusten" berichtet, über Wildkatzen, die sich neuerdings im Schwarzwald ausbreiten, einen Fotografen, der Alltägliches neu sehen lässt und über eine nachhaltig denkende Firma, die neue, verwertbare Verpackungsalternativen gefunden hat. - Schlittenhunderennen Todtmoos