Dr. Emilia Seiler, Referentin im Bayerischen Sozialministerium und zuständig für die Jugendheime in Oberbayern, übernimmt kommissarisch die pädagogische Leitung eines Jugendheims in Landsberg am Lech, da der zuständige Leiter suspendiert wurde. Das Heim wurde nach den von ihr aufgestellten Richtlinien "Heim statt Haft" gegründet. Dort gilt ihre größte Sorge Martina, einer Heimbewohnerin, die den ehemaligen Leiter wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt hatte und stark suizidgefährdet ist. Das "Haus Lechthal" in Emilia Seilers Heimatstadt Landsberg ist eines der bayerischen Jugendheime, die nach den von ihr aufgestellten Richtlinien "Heim statt Haft" gegründet wurden. Zur Feier seines zehnjährigen Bestehens reist Emilia Seiler, Referentin im Bayerischen Sozialministerium, aus München an. Die Feierlichkeiten enden mit einem Skandal. Der pädagogische Leiter des Heims, Andreas Pflüger, wird von der Heimbewohnerin Martina wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt und mit sofortiger Wirkung suspendiert. Staatssekretär Büttner fordert Emilia auf, die kommissarische Leitung des Heims zu übernehmen. Für Emilia, deren Koffer für den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Mann Wolfgang bereits gepackt waren, kein leichter Schritt. In Landsberg gerät Emilia Seiler sofort mit Mathias Hartmann, dem geschäftsführenden Leiter des Heims, aneinander. Hartmanns Interesse gilt in erster Linie den roten Zahlen, die das Heim verzeichnet. Auch gegenüber den Jugendlichen muss sich Emilia erst einmal Respekt verschaffen. Ihre größte Sorge jedoch gilt Martina, die auf geradezu fanatische Weise in den Heimleiter Pflüger verliebt ist. Um ihn dafür zu bestrafen, dass er ihre Liebe nicht wollte, hat sie ihn angezeigt. Emilia trifft eine weitreichende Entscheidung: Sie legt ihr Amt im Ministerium nieder und übernimmt die Heimleitung in Landsberg auf Dauer. Mit all ihrer Kraft will sie dafür sorgen, dass Jugendliche wie Martina, die im Leben zu kurz gekommen und auf die schiefe Bahn geraten sind, im Heim eine zweite Chance bekommen.