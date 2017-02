In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:25 - 13:10 Uhr | Arztserie Infos

Eric Stolte, der ehemalige Physiklehrer von Lisa Schroth, wird mit Herzproblemen in die Sachsenklinik eingeliefert. Der Tod seiner Frau hat ihn depressiv gemacht, er hat keinen Lebensmut mehr. Lisa, die Tochter von Chefarzt Dr. Roland Heilmann, kann den neuen Lehrer nicht leiden und sucht Hilfe bei ihrem ehemaligen Lieblingslehrer Stolte. Roland will Lisa erklären, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, ihn als Kummerkasten zu benutzen. Doch Lisa erfasst Stoltes Situation und versucht, ihm mit viel Empathie eine Stütze zu sein und ihm aus seinem Tal herauszuhelfen. Das scheint ihr zunächst auch zu gelingen. Dr. Kaminski verweigert sich jedweder Behandlung. Dr. Elena Eichhorn, die einzige Eingeweihte, merkt, dass er seine Schmerzen nur noch mit großer Mühe verbergen kann. Sie mutmaßt, dass seine Schmerzmittelmedikation nicht mehr die richtige ist. Sie bekommt von Dr. Kathrin Globisch, ohne Kaminskis Namen zu erwähnen, ein neues Mittel. Widerstrebend nimmt Kaminski dies und fühlt sich das erste Mal seit Wochen wieder schmerzfrei. Von einem Hochgefühl erfasst, lädt er Elena zum Abendessen ein und macht ihr ein überraschendes Geständnis. Untertitel: Heureka! Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2015 Regie: Thomas Frydetzki, Mathias Luther Folge: 10 Schauspieler: Antonia Bach Claudia Mehnert Erik Stolte Johannes Silberschneider Lisa Schroth Ella Zirzow Jonas Heilmann Anthony Petrifke Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig