Melanie und Mattes werden zu einem Autounfall gerufen. Der verletzte Fahrer wird ins EKH gebracht, doch der Unfallhergang wirft die Frage auf, ob noch jemand im Auto saß. Im PK geht indessen die Meldung ein, dass ein Juwelier überfallen wurde. Die Polizisten finden heraus, dass es sich bei dem Täter um den Mann aus dem Unfallwagen, den Gewaltverbrecher Kowalski, handelt. Doch wo ist seine Beute? Als Hans und Franzi den verletzten Kowalski im EKH vernehmen wollen, ist dieser bereits getürmt. Auf der Suche nach seiner Beute taucht Kowalski bei seinem Komplizen zu Hause auf und bringt dessen 14-jährigen Sohn Leon in seine Gewalt. Dieser ahnt nichts von der Gefahr und nimmt schließlich Kowalskis Pistole an sich, um einen eigenen Rachefeldzug zu begehen. Während die Polizisten fieberhaft versuchen, Kowalski zu finden, spitzt sich der Fall in ungeahnter Weise zu. Können Hans und Franzi in letzter Sekunde eine tödliche Tragödie verhindern?