Jennys Karriere am Münchner Opernhaus geht steil bergauf und in ihrem Freund Tobias hat sie scheinbar den idealen Mann gefunden. Als plötzlich Jennys freigeistige Mutter bei ihr und Tobias einzieht und alles durcheinanderwirbelt. Da beginnt auch noch Erik, Jennys Ex-Freund, als neuer Bühnenbildner in der Oper und zu alledem stellt Jenny fest, dass sie schwanger ist. Erik verdreht Jenny gewaltig den Kopf und Tobias zeigt sich von den Nachwuchs-Neuigkeiten wenig begeistert ... Erst erfährt Jenny, technische Direktorin eines Münchner Opernhauses, dass ausgerechnet ihr Exfreund Erik als Bühnenbildner einer wichtigen Inszenierung engagiert wurde. Und kaum hat sie diesen Schreck verwunden, stellt sich heraus, dass sie schwanger ist. Noch hin- und hergerissen zwischen Freude und Verunsicherung über die Schwangerschaft, bekommt Jenny unangemeldeten Besuch von ihrer Mutter Jutta. Die freigeistige Hippiedame lebte eigentlich in einer Kommune auf Ibiza, quartiert sich nun aber bis auf Weiteres bei ihrer Tochter und deren Freund Tobias ein - und sorgt schon bald für einigen Wirbel im wohlgeordneten Yuppiehaushalt. Mama Jutta nutzte jede Gelegenheit, um Tobias' verwitwetem Vater Roman schöne Augen zu machen. In dieser chaotischen Situation findet Jenny weder die Ruhe noch den Mut, Tobias vom anstehenden Nachwuchs zu erzählen. Sie weiß, dass ihr ehrgeiziger Freund vor allem darauf wartet, endlich die Firmenleitung von seinem Vater zu übernehmen. Windelwechseln gehört nicht zu seinem Karriereplan. Und auch die beruflich erfolgreiche Jenny fühlt sich mit 30 eigentlich noch zu jung fürs Mutterdasein. Zudem gerät Jennys Gefühlsleben durch Eriks Auftauchen mächtig durcheinander.