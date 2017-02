Jim Bennett ist Professor der Literatur und doziert tagsüber an der Uni über Camus und Shakespeare, doch nachts verspielt er sein Geld in illegalen Spielhöllen. Bald ist er bei mehreren gefährlichen Kredithaien hoch verschuldet. Aber Jim verachtet sein eigenes Leben so sehr, dass ihn auch seine reiche Mutter nicht von der Selbstzerstörung abhalten kann. Bis sich Bennet in seine Studentin Amy verliebt. Und ein letztes Mal alles auf eine Karte setzt. (SV1)