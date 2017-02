Magda macht sich große Sorgen um Waltraud: Der heftige Husten, den Waltraud als harmlos abtut, wird von Tag zu Tag schlimmer. Immer wieder redet sie auf die widerspenstige Waltraud ein, sich endlich mal ärztlich untersuchen zu lassen. Als Waltraud schließlich einer Visite ihres Hausarztes Doktor Holzapfel zustimmt, glaubt sich Magda am Ziel. Waltraud verehrt Doktor Holzapfel, mit dem sie nicht nur das fortgeschrittene Lebensalter, sondern auch das autoritäre Auftreten teilt. Der "Arztbesuch" entpuppt sich als Kaffeeklatsch mit Schnelldiagnose und als Demütigung für Magda. Nicht nur, dass der Doktor Magda und ihren 24 Stunden-Einsatz für Waltrauds Wohl ignoriert - als sie unmissverständlich auf sich aufmerksam macht, lässt er ein paar vernichtende Bemerkungen über ungelerntes Pflegepersonal fallen. Das kann Magda natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Zumal der "Salbenquacker" ihrer Überzeugung nach mit der "leichten Erkältung" eine echte Fehldiagnose gestellt hat. Im Haus Holtkamp hat jedoch niemand ein Ohr für ihre Bedenken. Conny, selbst krank und arbeitsunfähig, verweist auf Doktor Holzapfels medizinische Kompetenz - immerhin stammt das Urteil ja von einem Arzt. Und Tobias hat alle Hände voll damit zu tun, seine kranke Frau zu versorgen. Magda muss die Sache also selbst in die Hand nehmen.