Ein Triebtäter wird aus der Haft entlassen und mietet eine Wohnung in unmittelbarer Nähe zur Schule. Vollmer ist überrascht, dass gerade ein so schüchterner Schüler wie Oleg plötzlich das Wort ergreift und Stimmung gegen den Entlassenen macht. Mit seinen Hassparolen bringt er die halbe Schule in Aufruhr. Stefan kann sich Olegs plötzliche Gefühlsausbrüche nur dadurch erklären, dass er auf irgendeine Art und Weise persönlich betroffen ist. Karin will herausbekommen, was Stefan in ihrer Abwesenheit so treibt und bekommt von Barbara ernüchternde Informationen...