Zwischen diesen beiden knistert es nicht - es knallt! Und zwar so laut, dass einem Hören und Sehen vergehen. John (Brad Pitt) und Gattin Jane Smith (Angelina Jolie) fahren als Berufskiller, die verschiedenen Herren dienen, schwere Geschütze auf, bekriegen sich mit Raketenwerfern und fallen anschließend in den Trümmern ihres Eigenheims übereinander her.