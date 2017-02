1. Geschichte: Die jungen Nachwuchsritter sollen lernen, wie man eine Prinzessin rettet. Dass die Rettungsübungen allerdings schon seit Jahrhunderten gleich ablaufen, finden Jimmy und Cat ziemlich langweilig und wollen daher ihre eigene Vorgehensweise entwickeln. Unglücklicherweise wird Cat während der Übung von Baran dem Bösen, einem fiesen Drachen aus den Dunklen Landen, entführt. Nun muss Jimmy beweisen, dass er wirklich den perfekten Plan hat, um eine Prinzessin aus den Klauen eines Bösewichts zu befreien. 2. Geschichte: Als Henri seinem Sohn Jimmy beibringen will, wie man ritterlich angelt, werden die beiden von Baran dem Bösen entführt. Da die Drachen gerade das Drachen-Neujahrsfest begehen, sollen Henri und Jimmy zur Feier des Tages in die bodenlose Grube geworfen werden. Jimmy gelingt es durch einen Trick, Cat über die Entführung zu informieren. Da sämtliche Ritter gerade gegen einen bösen Zauberer kämpfen, will Cat die beiden allein befreien. Dies bleibt nicht unbemerkt von ihrer Mutter, der Königin, die ihre Tochter unmöglich allein in die Gefahr reiten lassen kann. Da die Königin einst eine glühende Verehrerin einer maskierten Heldin namens "der Schwan" war, verkleidet sie sich als diese. Zusammen müssen Mutter und Tochter es nun mit einer ganzen Drachenmeute aufnehmen.