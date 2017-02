RTL NITRO bringt die kultigste Musikshow mit den affengeilsten Hits der 80er Jahre zurück auf den Bildschirm - neu aufgelegt, frisch und im coolen Look! Star der 80er Show war der von Otto Waalkes gesprochene Schimpanse Ronny als Moderator. Jetzt wird die Affenpuppe von Puppenspieler Martin Reinl meisterlich gesprochen und gespielt. Doch auch der legendäre Friesenjunge selbst ist wieder mit von der Partie - als "Special Guest" wird Otto Waalkes in jeder Folge zu sehen sein! Und auch sonst erwartet Ronny hohen Besuch: Zu Gast hat er die Stars der 80er - von Thomas Anders über Heinz Rudolf Kunze bis hin zu Guildo Horn. Sie alle beehren den zotteligsten Moderator der Fernsehgeschichte in seinem Studio. Die Themenbandbreite reicht von den erfolgreichsten Bands, den größten Filmhits, den sexiesten Musikvideos über die erfolgreichsten deutschsprachigen Interpreten und die größten Rocklegenden bis hin zu den First Ladies des Wahnsinns-Jahrzehnt. Und es wird nostalgisch - Ronny schwelgt mit seinen Gästen in Erinnerungen, spricht mit ihnen über ihre größten Erfolge. In jeder Sendung gibt es außerdem die Rubrik "Die schlimmsten Plattencover der 80er Jahre" in der die berühmt-berüchtigten Geschmacksverirrungen der 80er noch einmal brühwarm hervorgeholt werden. Gespickt mit den lustigsten Sketchen aus der Originalshow und neuen Sketch-Kategorien wie 'Ronny's Pop News' und "Ein Fall für zwei Bananen" sorgt die Neuauflage für echte Lacher. In weiteren Sketchen werden aktuelle TV-Sendungen so richtig aufs Korn genommen.