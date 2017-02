1. Abend in Newcastle, u. a. Phil Taylor – Dave Chisnall. Willkommen im Taylor-Wunderland! Wohl zum letzten Mal startet Rekord-Champion Phil Taylor in die Liga der besten zehn Pfeile-Artisten. Von den bislang ausgespielten Titeln gewann der 56-Jährige die Hälfte: sechs. An 15 Spieltagen (donnerstags), bei denen Jeder gegen Jeden antritt und auch Unentschieden möglich sind, geht es um die Qualifikation für die Play-offs in London am 18. Mai. Dort warten auf den Sieger 250000 Pfund. Im Vorjahr verlor Taylor das Endspiel gegen Michael van Gerwen.