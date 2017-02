Ihre Welt in der texanischen Provinz ist der 17-jährigen Bliss viel zu klein. Am liebsten möchte sie ihr auf den heißgeliebten Rollschuhen entfliehen. Es muss doch noch mehr geben als Friseursalons und das Warten auf den Richtigen. In der Großstadt Austin besucht sie ein Rollerderby und trifft Maggie, die ihr anbietet, in ihrem Team mitzuspielen. Bald feiert sie auf Rollerskates erste Erfolge, doch zu Hause spielt sie weiter die brave Tochter.