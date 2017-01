Landgericht - Geschichte einer Familie Heute | ZDF | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Nach dem Krieg sind Richard (Ronald Zehrfeld) und Claire (Johanna Wokalek) endlich wieder vereint. Während Claire in England verzweifelt nach den Kindern sucht, stellt Richard verbittert fest, dass viele Täter von einst in der BRD unbescholten weiterleben können. Laufzeit: 105 Minuten Genre: , D, C 2017 Regie: Matthias Glasner Schauspieler: Richard Kornitzer Ronald Zehrfeld Claire Kornitzer Johanna Wokalek William Reverend Ian Mc Elhinney Esther Coen Barbara Auer Hilde Richter Ulrike Kriener Barbara Dreis Katharina Wackernagel