Zum dritten Mal veranstaltet der Giro-Veranstalter RCS die Dubai Tour vom 03. bis 06. Februar 2016. Das Rennen ist Teil der UCI Asia Tour und umfasst vier Etappen, die allesamt vom Dubai International Marine Club ausgehen und zwischen 130 und 190 Kilometer lang sind. Das Rennen endet am Fuße des berühmten Burj Khalifa, dem höchsten Turm der Welt. Die Streckenverläufe sind entsprechend des Wüstenterrains eher flach konzipiert und beinhalten vereinzelt hügelige Abschnitte. Die Premieren-Veranstaltung des noch jungen Rennens im Jahr 2014 gewann der US-Amerikaner Taylor Phinney, dessen größter Erfolg bis dahin ein Etappensieg beim Giro d'Italia gewesen war. Vergangenes Jahr ging der "Circle of Stars", so der Name der Sieger-Trophäe, an den Sprint-Star Mark Cavendish aus Großbritannien. Der deutsche Sprinter John Degenkolb, der ebenfalls bereits einige namhafte Titel gewinnen konnte, errang ein Tagessieg bei der dritten Etappe und wurde mit sechs Sekunden Rückstand Zweiter im Gesamtclassement. Auch für dieses Jahr kündigt sich ein hoch stark besetztes Teilnehmerfeld an: zehn der 16 eingeladenen Mannschaften sind UCI World Teams, darunter das Team Movistar aus Spanien, Team Giant-Alpecin aus Deutschland und das britische Team Sky. Auch das Team Wiggins des Tour de France Siegers 2012 Sir Bradley Wiggins wird an den Start gehen. Große Namen für ein großes Ziel: die Tour am Persischen Golf soll in ferner Zukunft Teil der World Tour werden. - 2. Etappe