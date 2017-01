Als seine Frau Norah (Gretchen Mol) Zwillinge zur Welt bringt, erkennt Dr. Henry (Dermot Mulroney), dass eines der Kinder am Down-Syndrom leidet. Er gibt das Kind in die Obhut einer Krankenschwester und erzählt Norah, es sei gestorben. Als die Ehe der Henrys Jahre später in Trümmern liegt, entdeckt Norah die Wahrheit. - Berührendes Familiendrama nach einem Roman von Kim Edwards.