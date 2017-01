Insgesamt 22 begehrenswerte Single-Damen treten die aufregende Reise an, um dem Bachelor den Kopf zu verdrehen. Ob Kosmetikerin, Flugbegleiterin, Dolmetscherin oder Musicaldarstellerin - hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Wer hat die bessere Flirttaktik? Wer schafft es, den Bachelor zu umgarnen? Alle Ladys eint auf ihrer Reise ein großes Ziel: Das Herz des begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen. Doch wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für Mr. Right, genau das für sich herauszufinden. Bei exklusiven Dates unter der Sonne Floridas lernt der begehrte Beau die Ladys kennen, traumhafte Ausflüge versprechen wieder romantische Stunden zu zweit. Doch in jeder Nacht der Rosen muss sich der Bachelor neu entscheiden. Wen möchte er noch besser kennen lernen? Welche Damen lassen sein Herz höher schlagen? Und mit wem ist eine gemeinsame Zukunft ausgeschlossen? Herzklopfen garantiert, denn: Nur wer am Ende einer Sendung eine rote Rose von ihm erhält und sie auch annimmt, darf bleiben. Vier der 22 Ladies bekommen die Chance, dem Bachelor Freunde und Familie vorzustellen und ihm ihre Heimat zu zeigen. Die letzten drei Auserwählten verbringen mit dem gefragten Junggesellen anschließend ein Dreamdate. Doch nur die beiden Finalistinnen haben die Chance, auch seine Familie kennen zu lernen und von sich zu überzeugen. Zu welchen romantischen Begegnungen wird es in diesem Jahr kommen? Wer schafft es, die Konkurrenz auszustechen und den Bachelor um den Finger zu wickeln? Und zu welchen Mitteln greifen die Ladies, um in der Gunst des Bachelors ganz oben zu stehen?