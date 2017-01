Der Greifswalder Bodden mit seinen kleinen Inseln und dem angrenzenden Strelasund vor der Insel Rügen ist ein faszinierender Lebensraum für Tiere und Pflanzen und ein Paradies für Wassersportler und Angler. Wegen der besonderen Bedeutung für die Vogelwelt stehen die flachen Buchtgewässer nicht nur unter nationalem, sondern auch unter internationalem Schutz. Das Wasser im Greifswalder Bodden ist oft nicht tiefer als zwei Meter. Wasservögel finden reichlich Nahrung. Hier rasten oder überwintern große Gänseschwärme, Seeadler, Schwäne, Meeresenten oder Kraniche. Einige ziehen auch auf den umliegenden Inseln oder dem angrenzenden Festland ihre Jungen groß. Gleichzeitig ist das Gebiet aber auch ein beliebtes Angel- und Wassersportrevier. Florian Hoffmann ist Schutzgebietsbetreuer für den WWF in diesem Revier. Das Filmteam begleitet ihn übers Jahr bei seinen Einsätzen in der Luft, auf dem Wasser und von Land aus. Zum Ende des Winters steigt Florian Hoffmann in ein kleines Flugzeug, um nach den besonderen Eis- oder Bergenten Ausschau zu halten. Manche Arten bleiben den ganzen Winter über hier, andere sind nur auf dem Durchzug. Im zeitigen Frühjahr verabredet er sich mit den zuständigen Betreuern, um in der ältesten noch existierenden Kormoran-Kolonie Deutschlands nach den Vögeln zu sehen. Besonders ist, dass in dem alten Gutspark neben Kormoranen auch Grau- und Silberreiher brüten. Im Mai schaut er auf kleinen Inseln nach Schwaneneiern und muss sich dabei vor den Schwanen-Eltern in Acht nehmen. Denn die mögen es nicht, wenn ein Mensch in die Nähe ihrer Nester kommt. Wenn viele der Schutzgebiete zur Kinderstube werden, steigt Florian erneut ins Flugzeug. Jetzt kontrolliert er, ob sich Wassersportler und Angler an die freiwillige Vereinbarung halten, bestimmte Regionen zu meiden. Denn ein einziger Bootsfahrer kann ganze Vogelschwärme vertreiben. Es ist nicht immer ein leichter Job für den Gebietsbetreuer, Freizeitsportler vom Vogelschutz zu überzeugen. Dabei setzt er auf Rücksichtnahme und Einsicht. Denn beide Seiten, Natur und Mensch, sollen den Greifswalder Bodden und den Strelasund gemeinsam nutzen können.