Billige Ware: die Tricks der Outlet-Center Markenwaren zu Schnäppchenpreisen: Das erwarten viele Verbraucher beim Einkauf in Outlet-Centern. Doch teilweise hat es die dort angebotene, angebliche Originalware nie im Fachhandel gegeben. Trotzdem wird sie von einigen Markenherstellern zu angeblich günstigeren Preisen verkauft. "Markt" deckt auf! Urlaubsärger: mieses Hotelzimmer auf Gran Canaria Sonnige Strände, schicke Hotelanlage mit tollem Pool, so hatte sich "Markt"-Zuschauer Frank H. aus Niedersachsen seinen Sommerurlaub mit der Familie auf Gran Canaria vorgestellt. Vor Ort aber folgte die böse Überraschung: zerbröckelnde Türen und Wände im Hotelzimmer, Wasserschäden im Bad, defekte Jalousien. Dabei sah im Katalog des Reiseveranstalters alles so gepflegt und einladend aus. Für Frank H. Grund genug, eine Entschädigung zu verlangen. Doch der Veranstalter weigert sich zu zahlen. "Markt" mischt sich ein! Heiße Zitrone: Was taugt Vitamin-C-Pulver aus dem Beutel? Schnupfen, Husten, Gliederschmerzen: Schnell will man wieder fit werden, da scheint heiße Zitrone genau das richtige Mittel zu sein. Praktischerweise gibt es sie in Drogerien und Supermärkten schon beutelweise portioniert zu kaufen. Hersteller versprechen eine "extra Portion Immunpower" oder eine "Stärkung der Abwehrkräfte". "Markt" hat ausprobiert, was in den Beuteln alles drinsteckt und ob die Gesundheitsversprechen tatsächlich gehalten werden. Sensitivprodukte: die Masche mit der Hautfreundlichkeit "Besonders mild und hautfreundlich": So werben Hersteller für Produkte wie Hautcremes oder Duschgels. Doch was kaum einer weiß: Der Begriff "sensitiv" ist nicht geschützt, im Prinzip kann jedes Produkt damit versehen werden. Fachleute bezeichnen dies als Verbrauchertäuschung, denn manchmal enthalten Sensitivprodukte sogar Inhaltsstoffe, die Allergien und Hautreizungen hervorrufen können. Thermobecher im Test: welcher hält am besten warm? Schnell einen Coffee to go im Pappbecher auf dem Weg zur Arbeit oder zwischendurch. Wer die Umwelt schonen will, füllt seinen Kaffee besser morgens in den eigenen Thermobecher. Praktisch für unterwegs im Auto oder im Bus. Doch wie lange halten diese Becher den Kaffee warm? "Markt" will's wissen! Böse Betrugsmasche: Verkauf gestohlener Gebrauchtwagen Die Polizei ist einer neuen Betrugsmasche bei Gebrauchtwagen auf der Spur. Kriminelle versuchen häufig, gestohlene Fahrzeuge oder unterschlagene Mietwagen mit Originalpapieren zu verkaufen. Die Fahrzeugpapiere stammen aus Diebstählen, es handelt sich um Blankopapiere, die aus den Tresoren der Straßenverkehrsämter entwendet wurden. Kann man als Laie den Betrug erkennen?