Ob Autos, Handys oder Gartenzwerge: Für fast alles gibt es ein chinesisches Pendant, das meist viel preiswerter zu haben ist. So lässt sich "Made in China" weltweit gut absetzen, auch in Deutschland. Der florierenden Wirtschaft steht der immer-währende Machtanspruch der kommunistischen Obrigkeit in Peking gegenüber. Die Staats- und Parteiführung kümmert sich zwar zum Teil sehr erfolgreich um das Wohl des Volkes, im Gegenzug werden aber politisch Andersdenkende strafrechtlich verfolgt. Wie sich vor allem junge Chinesen damit arrangieren, sehen Sie in dieser Ausgabe von "LexiTV". Außerdem nimmt die Sendung besondere Eigenheiten des Landes unter die Lupe. Dazu gehören Eherettungs-Agenturen, die untreuen Männern das Fremdgehen vermasseln - und Geisterstädte, mit denen Immobilien-Spekulanten Millionen-Geschäfte machen. Eine runde Stunde China - pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest, das am 28. Januar beginnt.