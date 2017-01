Paketbote Ralf Krange wird in der Lagerhalle seines Arbeitgebers tot aufgefunden. Die Mordwaffe: ein Damenschuh mit einem Stiletto-Absatz. Was hatte Ralf nachts in der Halle zu suchen? Die Tatwaffe deutet auf eine Tat im Affekt hin. Ralfs Freundin Jenny, die auch beim Paketdienst arbeitet, gerät schnell ins Visier der Ermittler. Hat sie Ralf aus Eifersucht getötet, da er sich immer noch regelmäßig mit seiner Ex-Freundin Frauke traf? Jenny bestreitet die Tat, hat aber kein Alibi. Ihre Rivalin Frauke bestreitet ebenfalls, den Mord begangen zu haben und nennt ein Alibi. Doch wie die SOKO-Ermittler herausfinden, war ihr Verhältnis zu Ralf nicht so freundschaftlich, wie sie behauptet: Ralf war rücksichtslos, und seinetwegen musste sie ihre Karriere an der Universität aufgeben. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung: Ralf hat als Enthüllungsjournalist undercover bei dem Paketdienst gearbeitet und wollte die Missstände im Paketgewerbe aufdecken. Ist er dabei seinem Chef Harald Birkenfeld zu nahe gekommen, der hinter der Fassade des Paketdienstes krumme Dinger dreht? Oder steckt hinter dem Mord eine ganz andere Geschichte?