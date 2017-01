Bei einem romantischen Abend mit Charlotte wird Nils von seinem schlechten Gewissen eingeholt und beichtet ihr den Seitensprung. Um Natascha zu schützen, behauptet er, mit einem weiblichen Gast fremdgegangen zu sein. Charlotte findet Trost bei Alfons, der Nils' Fehlverhalten zwar scharf verurteilt, ihr aber zu einem Gespräch mit ihm rät. Auch Werner redet Nils ins Gewissen: Er soll sich bei Charlotte entschuldigen. Charlotte ist tatsächlich bereit, um ihre Beziehung zu kämpfen. William hofft, dass Clara ihm von Adrians vermeintlicher Liebes-SMS erzählt. Doch Clara tut dies nicht, da sie die SMS ziemlich aus dem Konzept bringt. Desirée legt derweil nach, indem sie eine zweite SMS über Adrians Handy verschickt. Clara ist zunehmend irritiert und versucht, mit Adrian zu sprechen, bevor sie William davon erzählt. Doch Adrian, der von allem nichts weiß, ist auf einer Messe in München. Als Clara ihn am nächsten Tag abpassen will, trifft sie überraschenderweise auf William, der seine Ängste bestätigt sieht. Oskar zuliebe erzählt Tina David nicht, dass ihr Kind von ihm ist, obwohl sie ihm insgeheim gerne die Wahrheit sagen möchte. Doch David ist sich sicher, dass Tina von ihm schwanger ist. Daher geht er eine Allianz mit Beatrice ein, die ihm helfen soll, zu seinem Recht als Vater zu kommen. Wegen Mellis Flirts mit Werner legt sich André mächtig ins Zeug und lädt Melli zu einem romantischen Essen ein, wo er für sie auf der Mundharmonika spielt.