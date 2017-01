Der bekannte Designer und Bauhandwerker Paul DiMeo und sein Partner Pat „Tuffy“ Bakaitis verwirklichen für Großstadtmenschen, die in einer wilden Gegend Amerikas ein Grundstück besitzen und dort einen ganz besonderen Rückzugsort haben wollen, ihren Traum von einer spektakulären Blockhütte: Glenn und Doug besitzen ein Grundstück in Cambridge, New York. Dort wünschen sie sich eine Hütte, in der sie Ahornsirup produzieren können. Außerdem soll sie ein Motorrad-Treff sein...