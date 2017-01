Der kleine Philip gelangt in die Gewalt von dem Kriminellen Butch, der aus dem Knast geflohen ist. Zwischen beiden entsteht ein Vertrauensverhältnis, denn der Kleine erlebt endlich mal was in seinem von Religion geprägten Leben. Doch das Butch nicht so schlecht ist wie sein Ruf, wissen die Gesetzeshüter nicht, die die beiden verfolgen.