Bones - Die Knochenjägerin Heute | RTL | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Bei den Ermittlungen im Rahmen ihres neuen Falles arbeiten Booth und Bones mit der französischen Kriminalpolizei zusammen. Der charmante Inspektor Rousseau, gerade aus Paris angereist, ist schon seit Monaten hinter einer Bande von Juwelendieben her und geht davon aus, dass die in Washington jetzt gefundene Frauenleiche mit seinen Untersuchungen etwas zu tun hat. Er kann das Opfer tatsächlich identifizieren und das Team auf eine heiße Spur führen... Untertitel: Das Juwel in der Krone Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: David Grossman Folge: 21 Schauspieler: Dr. Temperance Emily Deschanel Special Agent Seeley Booth David Boreanaz Dr. Jack Hodgins T. J. Thyne Dr. Lance Sweets John Francis Daley l'inspecteur Rousseau Sebastian Roché le marquis de Chaussin Gilles Marini Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets