Mom's Night Out Heute | Super RTL | 20:15 - 22:15 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Gestresst von ihren drei Kids, braucht Allyson dringend eine Auszeit. Sie ist eine absolute Perfektionistin und muss sich dringend einmal vom Chaos zu Hause erholen. Während ihr Mann die Kinder hütet, will sie sich beim Mädelsabend mit ihren Freundinnen amüsieren. Doch das endet im Fiasko. Im Restaurant ihrer Wahl ist kein Tisch frei, ihr Auto verschwindet - und dann müssen sich die Ladys auch noch auf die Suche nach dem verschwundenen Sohn von Allysons Schwägerin machen! (SV1) Original-Titel: Moms' Night Out Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, USA 2014 Regie: Andrew Erwin FSK: 6 Schauspieler: Allyson Sarah Drew Sean Sean Astin Sondra Patricia Heaton Bones Trace Adkins Cabbie David Hunt Izzy Andrea Logan White