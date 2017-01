Viola schämt sich für ihr Aussehen. Nur selten traut sie sich in die Öffentlichkeit. Darunter leidet ihre Familie sehr. Ihr Freund Norbert kommt kaum noch an seine Freundin ran. Wegen ihres Aussehens lehnte Viola sogar einen Heiratsantrag von ihm ab. Ihre kleine Tochter Leah Sophie würde gerne mehr draußen mit ihrer Mama unternehmen. Nichts zu machen. Dabei wollte Viola die Mutter sein, die sie selbst nie gehabt hat. Denn bereits mit 14 Jahren verlor die 24-Jährige ihre Mutter und musste sich nahezu alleine durchs Leben schlagen. Viola vernachlässigte ihr Gebiss immer mehr. Das Resultat: Ihre Zähne sind übersäht mit Karies. Katastrophal für eine junge Frau in ihrem Alter. Deswegen lächelt sie auch nur selten. Zudem machen ihr ihre Segelohren das Leben schwer. Mit der Teilnahme bei "Extrem schön" soll ihr Leben nun endlich eine 180 Grad-Wendung nehmen. Tatjana leidet unter ihrem Aussehen. Die Mutter des 8-jährigen Dominik isoliert sich immer mehr von der Außenwelt und kapselt sich von Freunden und Familie ab. Noch nie fühlte sich Tatjana weiblich. Als Jugendliche beneidete sie ihre Freundinnen, die mit zunehmendem Alter an Oberweite gewonnen haben. Doch bei Tatjana waren keinerlei Rundungen zu sehen. Sie kam sich immer wie ein Junge vor und verbarg ihren Makel unter weiter Kleidung. Nach ihrer Schwangerschaft kam ein Problem dazu: Ihr Bauch bildete sich nicht zurück und überschüssige Haut lässt ihn unförmig aussehen, wofür sich die 29-Jährige sehr schämt. Zusätzlich macht ihr ihr marodes Gebiss schwer zu schaffen. Lebensgefährte Viktor kann nicht länger dabei zusehen, wie Tatjana unter ihrem Aussehen leidet. Schon lange wollen die beiden heiraten, doch Tatjana will mit diesem Körper nicht vor den Altar gehen. "Extrem schön" soll Abhilfe schaffen.