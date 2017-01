Vater Tom achtet als offizieller Geschäftsführer des Rennstalls besonders auf die finanzielle Situation der Rennfahrer-Familie. Denn die Familie nicht nur jede freie Minute in ihre Rennautos, sondern auch jeden Cent. Deshalb wollen die Motorsportfans bei ihrem nächsten Rennen in Tschechien auch unbedingt gewinnen. Ohne Sieg können Sponsoren nicht gehalten werden und das würde das Aus für das "Heartbeat Racing"-Team bedeuten. Doch schon bei den Vorbereitungen läuft alles schief: Die Dragster sind noch nicht fertig lackiert. Und der Trailer, der die Rennwagen nach Tschechien bringen soll, bleibt plötzlich liegen. Auch nach der Ankunft auf dem Rennplatz in Tschechien gibt es jede Menge neue Probleme. Statt sich auf das Rennen zu konzentrieren, kümmern sich Michael und Sascha lieber um die hübschen, weiblichen Motorsport-Fans.