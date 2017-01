Die Sonnendiebe von Turkestan: Marco wird von Schafen überrannt. Krachende Blitze und ein rauchschwarzer Himmel haben eine Herde in der Steppe Zentralasiens in Panik versetzt. Ein Hirte pflegt den verletzten Marco und nimmt Shi La und Luigi bei sich auf. Als sich erneut der Himmel verdunkelt, verschwindet die ganze Herde mit ihrem Hirten. Nur ein Lämmchen bleibt zurück. Sein Appetit auf das Kraut Beifuß führt die drei Freunde auf die Spur der "Sonnendiebe", die am Ende mit ihren eigenen Waffen unter Donner und Getöse besiegt werden.