Es ist ein aussergewöhnlicher Ort, an dem die neuste Kundin des Instituts Conrad das Zeitliche gesegnet hat: Rosy starb in ihrer geliebten Brockenstube an einem Herzinfarkt. Weil Luc von der Jagd nach Sebastian absorbiert ist, muss Erika Fabio begleiten. Gross ist ihr Schrecken, als sie dort im wahrsten Sinn des Wortes über eine Mumie stolpern. Semmelweis ist entzückt ob dieses makaber-romantischen Fundes. Umso brutaler mutet das Fazit seiner Autopsie an: Es war Mord. Weil dieser vor 20 Jahren geschah, sind die Ermittlungen aussergewöhnlich anspruchsvoll. Beging Aldo, Rosys langjähriger Lebenspartner, die Tat? Welche Rolle spielte Rosys Sohn Jonathan, ein ebenso exzentrischer wie genialer Schachprofi? Und was weiss Rosys attraktive Geschäftspartnerin Lilly über den Mord? Bei ihr professionell zu bleiben, fällt Doerig schwer. Anna-Maria erkennt derweil mit Schrecken, dass sie auf den Kunsthaustäter hereingefallen ist. Immerhin kann sie die Polizei zu Sebastians Wohnung führen. Zudem identifiziert Luc mithilfe alter Polizeiakten die tote Frau ohne Herz: Es handelt sich um Melanie Burgmüller. Mit ihr hatte Sebastian Lötscher ein Kind gezeugt, das vor zehn Jahren gewaltsam ums Leben kam. Sebastian wurde wegen Kindstötung verurteilt, kürzlich jedoch entlassen. Offenbar ist er auf einem Rachefeldzug. Hauptbelastungszeugin im damaligen Fall, den Luc als Polizist betreut hatte, war eine gewisse Judith Luginbühl. Luc ist sich sicher: Judith gilt Sebastians nächster Schlag. Doch Sebastian ist der Polizei einmal mehr einen entscheidenden Schachzug voraus: Indem er Céline entführt, will er Judith zu einem folgenschweren Geständnis zwingen.