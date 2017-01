Neue Hoffnung für Konsumenten mit Fremdwährungskrediten: 90.000 Österreicherinnen und Österreicher haben noch immer einen Fremdwährungskredit, die meisten davon in Schweizer Franken. Mit dem Fall des Euro in den vergangenen Jahren haben sich diese Kredite immer mehr verteuert. Viele Kundinnen und Kunden sind deshalb bereits ausgestiegen und haben ihren Kredit - mit hohen Verlusten - in Euro umwandeln lassen. Für alle, die noch immer einen Frankenkredit haben, könnte es bald gute Nachrichten geben. Denn jetzt sind die Gerichte am Wort und ein Rücktritt von den Verträgen könnte möglich werden.