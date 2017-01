Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeii gebracht. Auf dem Weg begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeii. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus.