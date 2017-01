Max und Caroline sind im Stress, denn zum einen sind sie jetzt Miteigentümer an Hans Bar und arbeiten auch dort weiter, zum anderen steht die große Eröffnung ihres eigenen kleinen Spezialitäten-Restaurants bevor. Doch in dem Stress hat Caroline einen wichtigen Antrag verschwitzt und so stehen sie jetzt ohne die offizielle Erlaubnis da, Alkohol ausschenken zu dürfen. Ein Fauxpas, der sehr teuer werden könnte. Gibt es doch noch eine Lösung, das Problem aus der Welt zu schaffen?