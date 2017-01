Im Leben von Jutta, ihrem Mann Tom und ihren beiden Söhnen dreht sich alles um Dragster-Rennwagen, PS und Geschwindigkeit. Die ehemalige Friseurin Jutta ist das Zugpferd im hauseigenen Rennteam, auch wenn ihr Mann Tom offiziell der Geschäftsführer des Rennstalls ist. Der 44-jährige setzt sich bei Wettkämpfen auch selbst hinters Steuer, doch Jutta ist die erfolgreichste Drag-Rennfahrerin. Auch Sohn Sascha (18) fährt bereits seit sieben Jahren Rennen und will dieses Jahr zum ersten Mal in der höchsten Klasse mit Mama und Papa mitfahren. Sein Bruder Michael (21) arbeitet als Crew-Chef im Rennteam. Um die Dragster-Leidenschaft zu finanzieren, hat die Familie vor einigen Jahren ihr Haus verkauft. Jetzt leben die Motorsportfans in einem Wohncontainer direkt neben ihrer Fahrzeugwerkstatt. Doch kurz vor Saisonstart wird das Geld knapp, denn der Hauptsponsor springt ab. Jetzt muss die Familie dringend neue Geldgeber finden, sonst steht der Rennstall vor dem Aus. Zudem gilt es, die Dragster für das erste Rennen der Saison fit zu machen. Die Motoren sind noch nicht eingebaut, die Technik funktioniert noch nicht.