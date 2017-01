Planet der Affen Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:35 Uhr | Science-Fiction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Eine unfreiwillige Zeitreise bringt den Raumfahrer Leo Davidson in das Jahr 2029, in dem kluge Affen, die reden können, sich eine weit weniger entwickelte Menschheit Untertan gemacht haben. Leo und sein Team ahnen, dass die Gorillas eines Tages die Menschen auf der Erde bedrohen könnten und sagen ihnen den Krieg an. Original-Titel: Planet of the Apes Laufzeit: 140 Minuten Genre: Science-Fiction, USA 2001 Regie: Tim Burton FSK: 12 Schauspieler: Captain Leo Davidson Mark Wahlberg General Thade Tim Roth Ari Helena Bonham Carter Colonel Attar Michael Clarke Duncan Limbo Paul Giamatti Zaius Charlton Heston