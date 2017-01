Die Millers Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Nathan sucht die Hilfe eines Psychologen, weil er ständig müde ist. Der findet den Grund dafür in seiner Kindheit und vor allem der Beziehung zu seiner Mutter Carol. Deshalb ändert Nathan sein Verhalten ihr gegenüber total, doch das macht Carol stutzig. Sie will unbedingt herausfinden, was ihm der Psychologe über sie gesagt hat. Original-Titel: The Millers Untertitel: Die Therapie Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: James Burrows Folge: 4 FSK: 6 Schauspieler: Nathan Miller Will Arnett Carol Miller Margo Martindale Tom Miller Beau Bridges Ray J.B. Smoove Debbie Jayma Mays Mikayla Eve Moon