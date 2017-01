Frisch getrennt und mit vier Kindern im Gepäck kommt Hauptkommissarin Candice Renoir zurück nach Südfrankreich. Nach zehn Jahren Auszeit in Singapur wagt sie den beruflichen Wiedereinstieg. Doch mit einer derartigen Feindseligkeit ihres Teams und ihrer zynischen Vorgesetzten hat Candice nicht gerechnet. Und so ist es nicht nur der rätselhafte Mord an einer Frau, deren Leiche am Strand gefunden wird, der Candice fordert. Das Opfer Sophie Vauquiers wurde erschlagen und anschließend ins Meer geworfen. Die verheiratete Frau und Mutter aus einfachen Verhältnissen arbeitete bei Marlot Industries. Während Antoine Dumas das Motiv und die Spur zum Täter innerhalb des Rüstungskonzerns wittert, stolpert Candice über ein Detail, das in den Augen ihres Teams absolut nichtig scheint. Candice will herausfinden, warum die Angestellte mit Geldproblemen in ihrer knappen Mittagspause auswärts und nicht in der günstigen Kantine gegessen hat. Trotz anfänglicher Überforderung durch neue Computertechnologien und nicht mehr ganz präsenter Verfahrensvorschriften, wird Candice - zum großen Erstaunen ihres Teams - die Lösung ihres ersten Falls mit Bravour gelingen. 18 Folgen "Candice Renoir" werden montags bis freitags, 10:10 Uhr, wiederholt.