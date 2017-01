Die Alpen sind "das hohe Herz" Europas: eine Welt voller Abenteuer und Schönheit. Vier Filme erzählen vom Alltag der Menschen, die im Hochgebirge leben. Jede Folge widmet sich einer bestimmten Alpen-Nation, es geht nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und nach Italien. Ines Papert fühlt sich so richtig wohl, wenn eine Bergwand in der Nähe ist, die Alpinisten für unbezwingbar halten. Sie liebt das Bouldern, das Klettern ohne Seil und Gurt. 300 Meter hohe Steilwände sind für sie überhaupt kein Problem. Beim Bouldern bereitet sich Ines Papert auf ihre eigentliche Leidenschaft vor: das Eisklettern. Sie ist mehrfache Weltmeisterin in dieser Disziplin. Für Eiswände gibt es weder feste Routen noch Klettersteige. In jedem Winter sehen sie anders aus, je nachdem, wie Bäche und Wasserfälle zufrieren. Franz Obermayer war Bankkaufmann, bevor er in seinen Traumberuf wechselte: Förster im Bergwald von Ruhpolding. Dabei ist er auf die Hilfe von Pferden angewiesen. Süddeutsche Kaltblüter haben die Bewirtschaftung des Bergwalds über Jahrhunderte mitgeprägt. Sie richten weniger Schaden am Boden an als Maschinen und werden dort eingesetzt, wo Fahrzeuge nicht hinkommen. Die abgeschiedene Höllentalklamm trägt ihren Namen zu Recht: Sie ist eine wilde Schlucht, die nur im Sommer für Wanderer erreichbar ist. Die Brücken und Wege dorthin würden die rauen Winter nicht überstehen. Deshalb baut Florian Dörfler sie jeden Herbst ab, um sie im Frühjahr wieder zu errichten. Ein waghalsiges Unternehmen, bei dem zuerst das schwere Geröll entfernt werden muss, das Schnee und Schmelzwasser auf die Wege gespült haben. Der Tischler Florian Schwarz hat eine Marktlücke entdeckt: Er baut in seiner Werkstatt edle Skier aus Holz. Gerade einmal 40 Paar verkauft er im Jahr, individuell auf die Kunden zugeschnitten. Jeden Schritt der aufwendigen Produktion hat er sich selbst erarbeitet. Und es sind reichlich Testfahrten nötig, bevor ein Modell seine Werkstatt verlässt. Die finden auf Florians "Hausberg" statt, der Zugspitze. Auch Markus Richter liebt das Besondere. Er ist Kastellan, so etwas wie ein "Edel-Hausmeister", und wacht über das berühmteste Schloss der Welt: Neuschwanstein. Mehr als 6.000 Quadratmeter Fläche hält Markus Richter instand. Einst hatte der menschenscheue König Ludwig Neuschwanstein bauen lassen, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Heute strömen jedes Jahr über eine Millionen Besucher in das Märchenschloss.