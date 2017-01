Die wichtigen Themen, die großen Aufreger, die kontroversen Meinungen: In "kicker.tv Der Talk" bringen kicker, die Medienmarke Nummer 1 im Fußball, und Eurosport, der Sportsender Nummer eins in Europa, das Streitgespräch im Fußball auf eine neue Ebene und rücken die großen Fußball-Themen in den Fokus. Das kicker-sportmagazin bestimmt als Leitmedium montags und donnerstags die Fußball-Themen in Deutschland. Eurosport verlängert diese ins TV und schafft eine neue Diskussionsplattform, um sie mit den Experten live und kontrovers zu erörtern. Im Mittelpunkt jeder Sendung steht stets ein Leitthema, das die Fußball-Fans bewegt und über den aktuellen Spieltag hinausgeht. Moderator der 60-minütigen Fußball-Talkshow, die bei Eurosport 1 auf dem regelmäßigen Sendeplatz am Montagabend live um 18:15 Uhr ausgestrahlt wird, ist Marco Hagemann. In jeder Live-Sendung begrüßt Hagemann einen Fußball-Experten aus dem Hause kicker und bis zu drei weitere Studiogäste. Online-Umfragen und Votings spiegeln vor jeder Sendung das umfassende Meinungsbild von Fußball-Deutschland zu diesem Thema wider. Eine mögliche Veränderung der aggregierten Meinung fließt bereits während jeder Sendung in die Diskussion ein.