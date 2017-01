Gibbs und sein Team sollen den Anschlag auf die Abgeordnete Jenna Flemming untersuchen. Die ehrgeizige Politikerin hat sich in ihrer Stadt viele Feinde gemacht, weil sie die Schließung des in der Nähe liegenden Navy-Stützpunktes vorantreibt. Der Region drohen dadurch Kaufkraftverlust und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Ermittler können den Bürgermeister als einen der Verdächtigen identifizieren, doch der scheint nur für die tote Ratte verantwortlich zu sein, die Flemming in ihrem Auto fand...