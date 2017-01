Sheldon und Amy haben immer noch Probleme, sich an das Zusammenleben zu gewöhnen. Vor allem Sheldons lange Liste mit den Regeln bringt sie zur Weißglut. In ihren Streit ziehen sie auch noch Penny und Leonard mit rein. Während er ihr erklärt, wie man am besten mit Sheldon zusammenlebt, kümmert sich Penny um Sheldon und seine Ängste. Howard und Bernadette sagen ihren lange geplanten Urlaub kurzfristig ab und bleiben zuhause, ohne jemandem was davon zu sagen. Was zu Überraschungen führt…