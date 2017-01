Nachdem Karim, Pascal und Enno ihrem toten Lehrer Dirk Rebmann im Beerdigungsinstitut ein Ringelschwänzchen zwischen die Pobacken geklemmt haben, um ihm so posthum ihre Verachtung zu zeigen, schläft der total betrunkene Enno auf einer Rollbahre ein. Seine Freunde lassen ihn zurück, am nächsten Morgen ist der Junge tot. Erfroren in der Kühlkammer. Doch was zunächst wie ein Schülerstreich mit tödlichem Ausgang aussah, entpuppt sich plötzlich als Mordfall. An Rebmanns Leiche entdeckt Hauptkommissar Stellbrink Vergiftungserscheinungen, und schon müssen zwei Todesfälle aufgeklärt werden. Stellbrink und seine Kolleginnen ermitteln zunächst im Freundeskreis des toten Jungen und stoßen dabei auf einige problematische Vater-Sohn-Konstellationen.